حزب النور يتقدم بطلب لرئيس الوزراء لإصلاح طريق بورسعيد الإسماعيلية

قال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه اليوم بطلب للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بطلب بخصوص حوادث الطرق المتكررة على طريق بورسعيد الإسماعيلية والتى تُزهق بسببها أرواح كثير من المواطنين بسبب الإهمال.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف فى بيان منذ قليل أن الطلب تتضمن آخر الحوادث التى شهدها الطريق وهو حادثة انقلاب أوتوبيس مساء الأربعاء الماضى بسبب وجود حفرة فى منتصف الطريق لا يهتم المسئولون بتسويتها فى الكيلو 16، الأمر الذى يدفع ثمنه الأبرياء من أبناء بورسعيد، متابعا: "سيتم متابعة ما سيشهده فى هذا الطلب مع أمانة مجلس الوزراء".