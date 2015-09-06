حزب النور يتقدم بطلب لرئيس الوزراء لإصلاح طريق بورسعيد الإسماعيلية

قال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه اليوم بطلب للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بطلب بخصوص حوادث الطرق المتكررة على طريق بورسعيد الإسماعيلية والتى تُزهق بسببها أرواح كثير من المواطنين بسبب الإهمال.

وأضاف فى بيان منذ قليل أن الطلب تتضمن آخر الحوادث التى شهدها الطريق وهو حادثة انقلاب أوتوبيس مساء الأربعاء الماضى بسبب وجود حفرة فى منتصف الطريق لا يهتم المسئولون بتسويتها فى الكيلو 16، الأمر الذى يدفع ثمنه الأبرياء من أبناء بورسعيد، متابعا: "سيتم متابعة ما سيشهده فى هذا الطلب مع أمانة مجلس الوزراء".