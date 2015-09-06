القبض على "دندبة" أثناء ترويجه الحشيش على الشباب بسوهاج

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات برئاسة الرائد أحمد حفنى المشنب مفتش المنطقة، بالتعاون مع إدارة المباحث الجنائية برئاسة العميد خالد الشاذلى مدير الإدارة والرائد محمد سليمان رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، عن إلقاء القبض على عاطل يقوم بترويج المواد المخدرة على الشباب أمام نادى طهطا الرياضى، حيث ضبط وبحوزته 120 قطعة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبدأت الواقعة عقب تلقى اللواء محب حمزة مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة جنوب الصعيد إخطارا بقيام عاطل بترويج مخدر الحشيش على الشباب أمام نادى طهطا الرياضى بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة طهطا، برئاسة الرائد محمد مجلى رئيس مباحث قسم طهطا، أسفرت عن ضبط فتحى ح. أ. وشهرته "دندبة" 50 عاما عاطل مسجل شقى خطر أمام نادى طهطا الرياضى وبحوزته 120 قطعة من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلوجرام وتم ضبط مبلغ مالى 2640 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.