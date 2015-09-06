"حراس الثورة" بالمنيا يدفع بـ3 مرشحين فقط على المقاعد الفردية

قال محمد عبد النعيم أمين إعلام حزب حراس الثورة بمحافظة المنيا، إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بـ3 مرشحين فقط على المقاعد الفردية، كما تم اختيار 3 مرشحين على قائمة الحزب بالصعيد، وتسمى قائمة تنمية الصعيد دون الدخول فى تحالف مع أى أحزاب أو تشكيل قوائم مع أى كتل سياسية أخرى.

وأوضح محمد عبد النعيم، فى تصريحات له اليوم، أن مرشحى الحزب على المقاعد الفردية الذين سيتم الدفع بهم هم شخصيات وطنية تمتلك مؤهلات العمل السياسى، وأن تركيز الحزب على الشباب والمرأة فى الاختيارات، كما أن الحزب اشترط ألا يكون المتقدم للترشح باسم حزب حراس الثورة بالمنيا قد سبق ترشحه باسم الحزب الوطنى أو أى حزب يقوم على أساس دينى، كشرط رئيسى فى التقدم كمرشح للحزب.