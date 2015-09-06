تركيب أطرف صناعية لـ133 حالة من مصابى الألغام بمطروح

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على رعاية المحافظة لأبنائها المصابين من الألغام، مع استمرار جهود محافظة مطروح بالتنسيق مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام فى تقديم كافة الرعاية والاهتمام ومراعاة ظروفهم الصحية، حيث تم تركيب أطراف صناعية لـ133 حالة من مصابى الألغام خلال شهرى أبريل وأغسطس هذا العام.

وأضاف محافظ مطروح أن محافظة مطروح ساهمت فى تكلفة صيانة وتركيب أطراف صناعية لمصابى الألغام خلال الثلاث سنوات الأخيرة بمبلغ 350 ألف جنيه على نفقة المحافظة خلال الثلاث سنوات الماضية مع توفير المواصلات مع الإقامة والإعاشة بمركز التأهيل.

وأشار محافظ مطروح إلى أن عدد حالات مصابى الألغام الذين تم تركيب أطراف صناعية لهم خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2014 بلغت 259 حالة بمركز العجوزة الطبى التابع للقوات المسلحة، لمساعدتهم على توفير حياة كريمة تمكنهم من تحمل الظروف المعيشية والتيسير عليهم للقيام بأعمالهم المهنية سواء فى مجال الزراعة أو الرعى أو أعمال التجارية مع صعوبة التنقل بين دروب الصحراء مما يؤثر على كفاءة الأطراف الصناعية.

من جانبه أكد أبو الحجاج حسن أحمد المنسق العلاجى لمكتب الأمانة التنفيذية بمطروح أن الأمانة التنفيذية بالتعاون مع جمعية رسالة كونت فريق عمل ميدانى لمراكز ومدن السلوم وبرانى والنجيلة والضبعة ومرسى مطروح، لبحث احتياجات مصابى الألغام من الأجهزة الصناعية والتعرف على أحوالهم ومطالب أسرهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأسفرت الدراسة عن احتياج 127 مصابا لتركيب وصيانة أطراف صناعية لهم وتم التنسيق مع مركز الطب الطبيعى والتأهيلى بالعجوزة، لتوجههم إليه على دفعات مع توفير وسائل مواصلات وإقامة مناسبة لهم، حيث تم تركيب أطراف صناعية لعدد 94 حالة خلال شهر أغسطس 2015 وباقى 33 حالة أخرى.

وأضاف المنسق العلاجى لمكتب الأمانة التنفيذية بمطروح أنه بالإضافة إلى الحالات السابقة تم تركيب أطراف صناعية لعدد 33 حالة خلال شهر أبريل الماضى، ليصبح إجمالى من تم تركيب أطراف لهم 127 حالة، وجارى بحث الحالات المتبقية التى تحتاج صيانة أجهزتهم التعويضية من مصاب الألغام من أبناء مطروح والمتوقع أن يصل عددهم إلى 100 حالة أخرى، منهم حالات ليسوا من ضحايا الألغام وذلك كالتزام أخلاقى من جانب الامانة التنفيذية لخدمة أبناء محافظة مطروح.