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لأول مرة في مصر.. «ياني» يُحيي حفل «الحلم» في الأهرامات

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لأول مرة في مصر.. «ياني» يُحيي حفل «الحلم» في الأهرامات لأول مرة في مصر.. «ياني» يُحيي حفل «الحلم» في الأهرامات

ياني

يحيي عازف البيانو العالمي ياني كريسماليس، حفلًا موسيقيًا، في القاهرة، بسفح أهرامات الجيزة، يوم 30 أكتوبر المقبل، في الساعة التاسعة مساءً.

ويعد أول حفل لـ «ياني» في ، والذي وصفه محبوه بالأسطوري، حيث يحيي الأسطورة «ياني» الحفل في مكان بسفح الأهرامات، يليق بعازف مثله.

ولم تعلن الشركة المنظمة عن التذاكر حتى الآن، أو أسعارها.

يذكر أن “ياني”، مؤلف وعازف بيانو، يبلغ من العمر 60 عامًا، موهوب منذ الصغر، لم تكن الموسيقي موهبته فقط، حصل على العديد من الجوائز، ألف أعمالا موسيقية محتفلة ومتنوعة، ألبوماته تعتبر من أكثر المبيعات فى العالم العربي والغربي.

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