أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يعدم 50 من عناصره بتهمة الخيانة والهروب من قتال القوات العراقية

Google+ Print
داعش يعدم 50 من عناصره بتهمة الخيانة والهروب من قتال القوات العراقية داعش يعدم 50 من عناصره بتهمة الخيانة والهروب من قتال القوات العراقية
أعدم تنظيم داعش الإرهابى 50 من عناصره بتهمة الخيانة بعد فرارهم من المعارك بين التنظيم والقوات العراقية في"بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، بينما أعدم التنظيم أحد شيوخ العشائر العربية فى محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وكشف مسئول إعلام مركز تنظيمات نينوى غياث سورجى،فى تصريح صحفى اليوم السبت، عن أن مسلحى داعش أعدموا عناصر التنظيم الفارين بناء على قرار من "المحكمة الشرعية فى داعش" بتهمة الهروب من المعارك فى قضاء بيجي، وأفتت المحكمة بأن الهروب من المعارك "خيانة عظمى يعاقب عليها الهارب بأشد العقوبات"، وقال إن التنظيم أعدم عناصره الخمسين فى معسكر "الغزلاني" بالموصل رميا بالرصاص.

ولفتت مصادر محلية فى نينوى إلى أن داعش أعدم الشيخ عبد الكريم اللهيبي، رئيس التجمع العشائرى فى محافظة نينوى بعد أن قام التنظيم باعتقاله وسجنه لفترة وقام بتنفيذ حكم الاعدام بحقه اليوم وسط مدينة الموصل، ثانى أكبر المدن العراقية بعد بغداد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365