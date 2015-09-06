داعش يعدم 50 من عناصره بتهمة الخيانة والهروب من قتال القوات العراقية

أعدم تنظيم داعش الإرهابى 50 من عناصره بتهمة الخيانة بعد فرارهم من المعارك بين التنظيم والقوات العراقية في"بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، بينما أعدم التنظيم أحد شيوخ العشائر العربية فى محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وكشف مسئول إعلام مركز تنظيمات نينوى غياث سورجى،فى تصريح صحفى اليوم السبت، عن أن مسلحى داعش أعدموا عناصر التنظيم الفارين بناء على قرار من "المحكمة الشرعية فى داعش" بتهمة الهروب من المعارك فى قضاء بيجي، وأفتت المحكمة بأن الهروب من المعارك "خيانة عظمى يعاقب عليها الهارب بأشد العقوبات"، وقال إن التنظيم أعدم عناصره الخمسين فى معسكر "الغزلاني" بالموصل رميا بالرصاص.

ولفتت مصادر محلية فى نينوى إلى أن داعش أعدم الشيخ عبد الكريم اللهيبي، رئيس التجمع العشائرى فى محافظة نينوى بعد أن قام التنظيم باعتقاله وسجنه لفترة وقام بتنفيذ حكم الاعدام بحقه اليوم وسط مدينة الموصل، ثانى أكبر المدن العراقية بعد بغداد.

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