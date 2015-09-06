سوريا تعزل محافظة السويداء وتمنع دخول قاطنيها المقيمين فى دمشق

منعت السلطات السورية اليوم السب، حافلات وسيارات تقل أبناء محافظة السويداء المقيمين فى العاصمة دمشق ، من الموظفين والطلاب ، من دخول السويداء.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية الليلة عن مصادر أمنية هناك قولها إن السلطات أوقفت الموظفين والطلاب على طريق (دمشق - السويداء) ، مشيرة إلى أن المحافظة باتت معزولة تماما حيث تمنع القوات الحكومية دخول أى شخص إليها ، لاسيما وأن الطريق الوحيد للدخول إليها هو من دمشق.

يأتى ذلك بعد ساعات من قيام مسلحين دروز فى محافظة السويداء السورية بقتل 6 عناصر من القوات الأمنية فى موجة غضب اجتاحت المنطقة على خلفية اغتيال رجل دين مناهض للرئيس السورى بشار الأسد يدعى وحيد البلعوس.

وأشعل اغتيال البلعوس الذى كان يتزعم مجموعة "مشايخ الكرامة"، الغضب فى السويداء حيث قال ناشطون إن شبان أقدموا على تحطيم تمثال لحافظ الأسد واقتحام مبنيى الأمن العسكرى والجنائي.

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