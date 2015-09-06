خادم الحرمين وولى عهد أبوظبى يتبادلان العزاء فى "شهداء الواجب" باليمن

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم السبت، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل خادم الحرمين وولى عهد أبوظبى خلال الاتصال، التعازى والمواساة فى استشهاد عدد من الجنود السعوديين والإماراتيين والبحرينيين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى فى عملية (إعادة الأمل) باليمن ، وسألا الله عز وجل، أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

>