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ضبط شابين سرقا «توك توك» تحت تهديد السلاح شمال سوهاج‎

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ضبط شابين سرقا «توك توك» تحت تهديد السلاح شمال سوهاج‎ ضبط شابين سرقا «توك توك» تحت تهديد السلاح شمال سوهاج‎

ضبط

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح بمدينة طهطا شمال المحافظة.

وكشف إخطارًا تلقاه مدير أمن سوهاج، اللواء أحمد ابوالفتوح، من ضباط وحدة مباحث قسم طهطا بتمكنهم من ضبط “السيد ي.” وشهرته عنتر أبو ستة 18عامًا، عامل ومقيم بندر طهطا وبحوزتة سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال، و”السيد م.” 18 عامًا، عامل ومقيم بندر طهطا وبحوزته سلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال، وذلك لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح الأبيض بالإكراة وذلك عقب قيامهما بسرقة “توك توك”، وجاري مناقشة المتهمان للوقوف على إبعاد نشاطهما الاجرامي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1868 أداري قسم طهطا لسنة 2015، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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