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الصحة : الحجاج المصرين بصحة جيدة ولا وجود لأي أمراض وبائية

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الصحة : الحجاج المصرين بصحة جيدة ولا وجود لأي أمراض وبائية الصحة : الحجاج المصرين بصحة جيدة ولا وجود لأي أمراض وبائية

 

أرشيفية

أكد الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج عام 1436 هجريا و٢٠١٥ ميلاديا، أن جميع الحجاج المصريين اللذين وصلوا إلى الأراضي حتى الآن يتمتعون بصحة جيدة ولا يوجد بينهم أية أمراض وبائية أوحالات مرضية خطيرة، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي ترددت على العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغت 106 حالة حتي الآن، منهم 47 حالة بمكة المكرمة، 59 حالة بالمدينة المنورة.

وأشار الي أن عدد الحالات التي تم دخولها إلى المستشفيات السعودية هم 5 حالات فقط، مازال يخضع 3 حالات منهم للعلاج بينما خرجت حالتان لتحسنهما ولا يوجد حالات غسيل كلوي حتي الآن.
> مؤكداً أنه لا يوجد أية حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن، وجاري المتابعة.

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