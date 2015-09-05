بالفيديو - روسيا تهزم السويد وتحافظ على آمالها في التأهل ليورو 2016

(إفي): حافظت روسيا على آمالها في التأهل بشكل مباشر لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2016 بفرنسا) بفوزها مساء السبت على ضيفتها القوية، السويد، بهدف نظيف.

سجل هدف الفوز للروس، مهاجم زينيت، أرتيم دزيوبا (ق38)، ليحققوا انتصارهم الثالث في المجموعة السابعة بالتصفيات في سابع جولاتها، في المباراة التي اقيمت بالعاصمة موسكو.

وبهذا ترفع روسيا، التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2018 ، رصيدها إلى 11 نقطة، لتقلص الفارق مع السويد وصيفة المجموعة إلى نقطة وحيدة، ولتبتعد مؤقتا بفارق خمس نقاط عن النمسا المنفردة بالصدارة، والتي ستستقبل مولدوفا الأخيرة بنفس الجولة مساء اليوم.

جدير بالذكر أن صاحب الصدارة والوصيف يتأهلان مباشرة للنهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الثالث ملحقا أمام منتخب مماثل من المجموعات الأخرى، إذا لم يكن هو الأفضل بين أصحاب المراكز الثالثة، حيث يتأهل الأخير للنهائيات مباشرة.

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