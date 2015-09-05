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روني عن الهدف التاريخي: يمكنني مبادلة الرقم القياسي مع أصحاب الميداليات

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روني عن الهدف التاريخي: يمكنني مبادلة الرقم القياسي مع أصحاب الميداليات روني عن الهدف التاريخي: يمكنني مبادلة الرقم القياسي مع أصحاب الميداليات

أعرب واين روني مهاجم إنجلترا ومانشستر يونايتد عن فخره بمعادلة الرقم التاريخي للسير بوبي شارلتون كأكبر عدد أهداف سجلها لمنتخب بلاده بعد تسجيله في شباك سان مارينو.

وسجل روني الهدف الأول ضمن سداسية في شباك سان مارينو ضمنت تأهل الأسود الثلاثة ليورو 2016. ووصل للهدف رقم 49 كأكثر اللاعبين تسجيلا لإنجلترا عبر التاريخ بالتساوي مع بوبي شارلتون.

وقال روني عقب المباراة: "إنها لحظة فخر لي أن اعادل رقم شارلتون تدفعني للمضي قدما ومواصلة دعم زملائي في تحقيق الفوز وتسجيل أهداف أخرى تجعلني أحطم الرقم".

وأضاف "شارلتون كان أول من دعمني عندما كنت شابا في الـ18 من عمري. لا أنسى حين دخوله غرفة خلع الملابس وتحدث مع الجميع خاصة أنا ونصحني وحاول مساعدتي. أعتقد أنه سيكون أكثرهم سعادة بتحطيمي هذا الرقم".

واستدرك "الهدف هو تحقيق الفوز ومواصلة تسجيل الأهداف.. ويمكنني الآن أن أبدل بعض الأهداف التي سجلتها في سبيل إحراز لقب والحصول على ميداليات في اليورو وكأس العالم".

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