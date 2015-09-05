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مهاجم الأهلي السابق يقود ليبيريا لإسقاط تونس

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مهاجم الأهلي السابق يقود ليبيريا لإسقاط تونس مهاجم الأهلي السابق يقود ليبيريا لإسقاط تونس

قاد فرانسيس دووي مهاجم ليبيريا والنادي الأهلي السابق فريقه للفوز على تونس في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وأقيمت المباراة على ملعب أنتوينيت توبمان بالعاصمة الليبيرية مانروفيا وجاء الهدف عن طريق فرانسيس في الدقيقة 78.

ولم يقدم التونسي المردود المنتظر أمام الفريق المنافس الذي تميز في معظم أوقات المباراة.

وأقيمت المواجهة خلال صعوبات مناخية وتساقط أمطار غزيرة على الملعب الذي احتضن المباراة.

وفي إطار المجموعة ذاتها فاز منتخب توجو على جيبوتي بهدفين نظيفين.

واستقر منتخب توجو في الصدارة بست نقاط وحل المنتخب التونسي والليبيري وكلاهما ثلاث نقاط بينما جيبوتي رابعا بلا نقاط.

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فيديو اليوم السابع

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