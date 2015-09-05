بالفيديو - إيفونا يضرب التسلل ويقف لثواني قبل هز شباك السودان للمرة الثانية

للمرة الثانية نجح ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي في تسجيل هدف لمنتخب بلاده الجابون في مرمى السودان.

منتخب السودان يحل ضيفا على الجابون في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وشارك إيفونا المنضم حديثا إلى الأهلي منذ بداية اللقاء بجوار بير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند.

وفي الدقيقة 30 نجح إيفونا في افتتاح أهداف منتخب بلاده بعدما استغل خطأ الحارس. (شاهد الهدف).

وفي الشوط الثاني سجل سامسون مبينجوي الهدف الثاني للجابون قبل أن يظهر من جديد إيفونا.

إيفونا استغل تمريرة رائعة ليضرب مصيدة التسلل وينفرد بمرمى السودان قبل أن يمر من الحارس ويقف أمام المرمى للثواني.

ووسط استغراب الجميع واستغراب زميله في المنتخب أوباميانج لوقف إيفونا أمام المرمى الخال. سدد مهاجم الأهلي الكرة في الشباك ليعلن الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

شاهد الهدف