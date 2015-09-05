ستانلي عن الحضري: إحساس مختلف أن تزامل من كنت تتابعه في كأس الأمم

رحب النيجيري ستانلى أوهاويتشى هداف وادي دجلة بانضمام عصام الحضري الحارس المخضرم إلى فريقه، بطريقته الخاصة.

وعاد الحضري صاحب الـ42 عاما إلى تمثيل دجلة من جديد، بعد موسم قضاه مع الإسماعيلي.

وكتب ستانلي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إحساس مختلف أن تكون في نفس الفريق مع شخص كنت تتابعه في كأس الأمم الإفريقية عندما كنت طفلا. ولكنه الآن زميل".

وتابع "كل الاحترام للحضري الحارس الأشهر في مصر".

وأكمل مازحا "ولكنني الآن مشهور أيضا، لا تنسى ذلك".

وأنهى ستانلي صاحب الـ25 عام الموسم الماضي في صدارة هدافي دجلة برصيد 16 هدفا.