الكاف يلبي طلب مصر بالوقوف حدادا على أرواح اللاجئين السوريين

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على طلب منتخب مصر ولاعبيه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح اللاجئين السوريين بالجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وكان لاعبو مصر قد طالبوا من حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة في تشاد.

وعلى ذلك طلب فريد أثناء الاجتماع الفني الذي حضره مندوب الكاف وممثل عن الاتحاد التشادي الوقوف دقيقة حداد على أرواح اللاجئين السوريين الذين فقدوا حياتهم في البحر الأسبوع الماضي.

ووافق الكاف والفريق التشادي على طلب منتخب مصر.

وفي ذات السياق، سيرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشروت الأسود والجوارب البيضاء.

بينما يرتدي فريق تشاد القميص الأحمر والشورت الأصفر والجوارب الزرقاء.

وتقام المباراة في الثالثة والنصف عصر الأحد.