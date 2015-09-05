الهداف التاريخي للإنجليز .. روني يعادل الرقم القياسي لبوبي شارلتون

عادل واين روني نجم منتخب إنجلترا الرقم القياسي المسجل بأسم السير بوبي شارلتون بعد أن سجل هدفا في شباك سان مارينو في مباراة يوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

وسجل روني هدف إنجلترا الأول من ركلة جزاء بعد أن احتسب الحكم الركلة على مدافع الضيوف ماركو بيراردي، على الرغم من أن الكرة لمست يد جون ستونز مدافع الأسود الثلاثة.

الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا مسجل بأسم شارلتون بـ49 هدفا وكان روني قبل مواجهة سان مارينو قد سجل 48 هدفا قبل أن ينجح في هز الشباك ليصل إلى الهدف 49.

الهدف الـ49 لروني من 106 مشاركة بقميص المنتخب الإنجليزي.

يذكر أن روني سجل أول أهدافه بقميص المنتخب في مثل هذا اليوم بالتمام ولكن من 12 عاما.