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بالفيديو.. ساويرس : «نفسي أغمض عيني وأفتحها ملاقيش ولا واحد فقير في مصر»

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بالفيديو.. ساويرس : «نفسي أغمض عيني وأفتحها ملاقيش ولا واحد فقير في مصر» بالفيديو.. ساويرس : «نفسي أغمض عيني وأفتحها ملاقيش ولا واحد فقير في مصر»

المهندس نجيب ساويرس

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه يريد  أن يغمض عينه ويفتحها بعد خمس سنوات ولا يجد أى فقير في ، مؤكدا أن الاستجداء للفقراء أسلوب خطأ ولا يحل المشكلة.

وأضاف “ساويرس”، خلال لقائه في برنامج “أخر النهار” على قناة “النهار”، أن الحل الأكيد للقضاء على الفقر هو إيجاد فرص عمل حقيقية للأسر والشباب.

وعن أداء ، أكد ساويرس، أنها أخفقت في الملف الاقتصادي، مؤكدا أن البنك المركزي يعمل بسياسة عكس السياسة المالية للدولة.

وأشار، إلى أنه تم توقيع الكثير من العقود الاستثمارية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي ، ولكن كل الاستثمارات توقفت إلى الآن، موضحاً أنه كان يفترض أن يجتمع رئيس الوزراء كل يوم برجل أعمال من الذين تم التوقيع معهم على عقود استثمارية، وبحث مشكلته خلال يوم واحد.

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