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«المصريين الأحرار» يناقش تعديلات مجموعة من القوانين لتحديث برنامجه الاقتصادي

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«المصريين الأحرار» يناقش تعديلات مجموعة من القوانين لتحديث برنامجه الاقتصادي «المصريين الأحرار» يناقش تعديلات مجموعة من القوانين لتحديث برنامجه الاقتصادي

ذكر حزب “المصريين الأحرار” أن لجنته الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لتحديث برنامجها تبعا لتغيرات الساحة الاقتصادية.

وقال أمين اللجان النوعية بالمصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلي، إن اللجنة تبحث عددًا من القوانين منها قانون الاستثمار، وقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى السياسات والتغيرات التي حدثت فيما يتعلق بقوانين الضرائب وبعض السياسات النقدية، وافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأوضح العلايلى أن القوانين والتغيرات التي حدثت على الساحة الاقتصادية تتم مناقشتها قبل إصدار التحديث الأخير للبرنامج والذي يخرج منه البرنامج الاقتصادي للحزب.

وأشار أمين اللجان النوعية إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية في الحزب برئاسة الدكتور كريم أبادير، والمهندس محمد فريد نائب رئيس اللجنة، يقومون بإعداد البرنامج الاقتصادي للحزب.

من ناحية أخرى، تعقد اللجان النوعية بالحزب، اجتماعها غدا برئاسة الدكتور محمود العلايلى أمين اللجان النوعية وحضور رؤساء اللجان بالحزب، حيث يتناول الاجتماع الوقوف على آخر تطورات تحديث برنامج الحزب من خلال اللجان النوعية وتحديث برامجها.

وأوضح الدكتور العلايلي أنه بعد الانتهاء من وضع البرنامج الانتخابي، سيتم استكمال مراجعة القوانين التي صدرت مؤخرًا وأيضًا سيتم إعداد دراسة للقوانين المكملة للدستور مثل قانون التنمية المحلية، الشفافية، العدالة الانتقالية، وقانون بناء الكنائس، وغيرها.

وأكد أمين اللجان النوعية أنه بعد الانتهاء من البرنامج الانتخابي سيكون البرنامج في أيدي مرشحي حزب المصريين الأحرار لاستخدامه في دعايتهم الانتخابية والوقوف من خلاله على توجهات الحزب في مختلف القطاعات.

أ ش أ

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