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حبس أمين شرطة 4 أيام بعد تعديه على وكيل نيابة في المنصورة

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حبس أمين شرطة 4 أيام بعد تعديه على وكيل نيابة في المنصورة حبس أمين شرطة 4 أيام بعد تعديه على وكيل نيابة في المنصورة

أرشيفية

قرر المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية حبس أمين شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد واقعة المشاجرة واعتداء أمين الشرطة على وكيل النيابة.

يذكر أن اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوقوع مشادة بين أمين شرطة و وكيل نيابة بدمياط أثناء دخول الأخير لمستشفى الطوارئ بالمنصورة بالأمس على الرغم من عدم وجود استقبال فى هذا اليوم، فحدثت مشادة مع المكلف بحراسة بوابة المستشفى وبين وكيل النيابة لتأخر الحارس فى فتح البوابة للسيارة وقام “م.ح .م” وكيل نيابة بدمياط بتعنيفه ولم يعلن عن هويته.

وأثناء النقاش مع وكيل النيابة قام بدفع الأمين ونشبت مشاجرة بينهما واعتدى الأمين “ا. ح” بالضرب على وكيل النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بحبس أمين الشرطة.

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