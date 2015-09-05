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رئيس هيئة الطاقة الذرية: مصر لا ترغب فى تخصيب اليورانيوم لشبهات المجال

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رئيس هيئة الطاقة الذرية: مصر لا ترغب فى تخصيب اليورانيوم لشبهات المجال رئيس هيئة الطاقة الذرية: مصر لا ترغب فى تخصيب اليورانيوم لشبهات المجال
قال الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، إن لا ترغب فى الدخول فى مجال تخصيب اليورانيوم بسبب شبهات هذا المجال، مؤكدًا أن عوامل الأمان فى المنشآت النووية تطورت ولا خوف من استخدامها، مضيفًا أنه من الممكن إنشاء محطات نووية لإنتاج الكهرباء فى أى موقع والفارق يكون فى تكلفته.

وأضاف عاطف عبد الحميد مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" إن هناك تنسيقًا مع وزارة الكهرباء لاختيار أفضل العروض فى توليد الكهرباء من الطاقة الذرية، لافتًا أن البدأ فى إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية من 7 إلى 10 سنوات من بدء تنفيذ المشروع الذى سنختاره من ضمن العروض المقدمة.
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