نصائح صحية للمرأة الحامل في الحج

لأن الأم الحامل تحتاج إلى رعاية خاصة وتصرفات خاصة تتبعها وأخرى تتجنبها؛ لتحافظ على صحتها وصحة جنينها، عليها أن تكون على دراية بما ينفعها وما يضرها أو يؤذي جنينها، وهو ما يمكن الإلمام به من خلال النصائح التالية، التي تقدمها أخصائية النساء والولادة في المركز التخصصي الطبي الدكتورة رشا الأغا:



- قبل أن تذهبي لأداء مناسك الحج عليك زيارة الطبيب المتابع لحالتك بأسبوع على الأقل من بدئها، وذلك للحرص على سلامتك وسلامة الجنين والتأكد من إمكانية تناول اللقاحات التي تعطى عادة للحجاج ضد الإنفلونزا والحمى الشوكية.

- يفضل جميع الأطباء أن تؤجل الحامل أداء فريضة الحج للعام المقبل؛ نظراً لما قد يحدث لها من التهابات مفاجئة أو إصابتها بالعدوى من أي مرض من الأشخاص المحيطين بها، أو الإصابة بضربات الشمس أو أن يحدث لها تقلصات أسفل البطن وآلام في الظهر نتيجة المشي لفترات طويلة، إضافة إلى الخوف عليها من أن تصاب بجسدها إثر الازدحام الشديد، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على صحة الجنين.



- إذا كانت الأم قد عانت سابقاً من ولادة مبكرة أو إجهاض، أو إذا كانت تعاني من الإصابة بسكري الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم فعليها ألا تذهب للحج إلا في العام المقبل.



- على الحامل التي قررت الذهاب لأداء مناسك الحج التأكد من راحة ملابسها وأحذيتها، وأن تحرص على المشي كل ساعتين حرصاً على سلامة ساقيها من التجلط.



- لا تقومي بأي جهد كبير، وعند شعورك بالتعب احرصي على أخذ قسط من الراحة، وإذا شعرت بنزف أو تقلصات في البطن أو صداع شديد أو ارتفاع في درجة الحرارة فعليكِ التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.



- عند شعورك بالتعب أثناء الطواف استخدمي الرخص الشرعية الممنوحة لك كاستخدام الكرسي المتحرك، كما يمكنك الصلاة جالسة في حال تعبك، ويمكنك تجاوز بعض السنن تخفيفاً على نفسك، فما هو سنة وليس بفرض لا مانع من تجاوزه حتى ترتاحي قدر الإمكان، وحاولي أن ترمي الجمرات ليلاً أو أن توكلي عنك زوجك مثلاً.



- من الضروري أن تأخذي معكِ كل ما يلزمكِ من أزياء الحامل الفضفاضة.



- على الحامل في الحج أن تكثر من شرب السوائل؛ نظراً للجهد الذي تبذله.



- يفضل الأطباء ألا تذهب الحامل لأداء مناسك الحج إلا إذا أنهت أشهرها الثلاثة الأولى.



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