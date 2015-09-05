أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

مشروبات وزيوت لتحفيز الطلق وتسهيل الولادة

Google+ Print
مشروبات وزيوت لتحفيز الطلق وتسهيل الولادة مشروبات وزيوت لتحفيز الطلق وتسهيل الولادة

السبت 05-09-2015 17:14

يمكن للحامل بعد إتمام أسابيع الحمل الأربعين أن تتناول بعض الأغذية، التي تساعد على تسهيل الولادة كما تقول أخصائية التغذية الدكتورة رويدا إدريس.

الأعشاب
- شراب اليانسون والبابونج: يستخدم أثناء الولادة، حيث يعمل على تسهيل الولادة، کما أنّه يفيد أيضاً في تهدئة أعصاب الحامل.
- شراب المرمرية: يقوي الرحم، ويخفف آلام الولادة.
- زيت بذور الكتان الحار: تناولي ملعقتين كبيرتين من زيت بذور الكتّان الحارّ قبل الولادة بقليل. فهو من أهم محفزات الطلق.
- البلح أو التمر يحتوي على مواد تعمل على ارتخاء عضلات الحوض، وتحفيز الرحم على قذف الجنين إلى خارجه.
- أوراق الزيتون تحتوي على مادّة قابضة للرحم؛ تساعد في تسريع عملية الولادة.
- البقدونس: يحتوي على مادّة «الإيبول» القابضة للرحم. يمكنك غليه وشربه، أو حتّى تناول أوراقه.
- التوت: اشربي شاي ورق التوت في الأسابيع الأخيرة من حملك؛ فهو يساعدك بشكل كبير على الولادة.


من أهم الزيوت:
- زيت الزيتون: ادهني أسفل ظهرك بزيت الزيتون؛ فهو يعمل على ليونة مسام الجلد التي تساعد على تمدّد العضلات والأنسجة؛ استعداداً لتوسيع الرحم.
- زيت جوز الطيب: ادهني أسفل ظهرك في الشهر الأخير من حملك بزيت جوز الطيب؛ فهو يعمل على شد الأنسجة، ويساعد على إرخاء تشنّج عضلاتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي