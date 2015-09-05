مشروبات وزيوت لتحفيز الطلق وتسهيل الولادة

يمكن للحامل بعد إتمام أسابيع الحمل الأربعين أن تتناول بعض الأغذية، التي تساعد على تسهيل الولادة كما تقول أخصائية التغذية الدكتورة رويدا إدريس.

الأعشاب

- شراب اليانسون والبابونج: يستخدم أثناء الولادة، حيث يعمل على تسهيل الولادة، کما أنّه يفيد أيضاً في تهدئة أعصاب الحامل.

- شراب المرمرية: يقوي الرحم، ويخفف آلام الولادة.

- زيت بذور الكتان الحار: تناولي ملعقتين كبيرتين من زيت بذور الكتّان الحارّ قبل الولادة بقليل. فهو من أهم محفزات الطلق.

- البلح أو التمر يحتوي على مواد تعمل على ارتخاء عضلات الحوض، وتحفيز الرحم على قذف الجنين إلى خارجه.

- أوراق الزيتون تحتوي على مادّة قابضة للرحم؛ تساعد في تسريع عملية الولادة.

- البقدونس: يحتوي على مادّة «الإيبول» القابضة للرحم. يمكنك غليه وشربه، أو حتّى تناول أوراقه.

- التوت: اشربي شاي ورق التوت في الأسابيع الأخيرة من حملك؛ فهو يساعدك بشكل كبير على الولادة.



من أهم الزيوت:

- زيت الزيتون: ادهني أسفل ظهرك بزيت الزيتون؛ فهو يعمل على ليونة مسام الجلد التي تساعد على تمدّد العضلات والأنسجة؛ استعداداً لتوسيع الرحم.

- زيت جوز الطيب: ادهني أسفل ظهرك في الشهر الأخير من حملك بزيت جوز الطيب؛ فهو يعمل على شد الأنسجة، ويساعد على إرخاء تشنّج عضلاتك.