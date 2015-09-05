ديفيدز: بالوتيللي؟ العقلية ساهمت في تألق لاعبين بنصف موهبته

قاد ماليك إيفونا مهاجم النادي الأهلي منتخب بلاده الجابون في تحقيق الانتصار أمام السودان 4-0 في التصفيات الإفريقية.

منتخب السودان حل ضيفا على الجابون في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

وشارك إيفونا المنضم حديثا إلى الأهلي منذ بداية اللقاء بجوار بير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند قبل أن يخرج في الثواني الأخيرة من المباراة.

وفي الدقيقة 30 نجح إيفونا في افتتاح أهداف منتخب بلاده بعدما استغل خطأ الحارس. (شاهد الهدف).

وفي الشوط الثاني سجل سامسون مبينجوي الهدف الثاني للجابون قبل أن يظهر من جديد إيفونا.

إيفونا استغل تمريرة رائعة ليضرب مصيدة التسلل وينفرد بمرمى السودان قبل أن يمر من الحارس ويقف أمام المرمى للثواني.

ووسط استغراب الجميع واستغراب زميله في المنتخب أوباميانج لوقف إيفونا أمام المرمى الخال. سدد مهاجم الأهلي الكرة في الشباك ليعلن الهدف الثالث لمنتخب بلاده.

شاهد الهدف

وقبل نهاية المباراة كتب أوباميانج أسمه في لائحة هدافي المباراة فسجل الهدف الرابع.

ووصل منتخب الجابون إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة بينما تجمد منتخب السودان عند النقطة الثالثة. جدير بالذكر إن نتائج منتخب الجابون لن تؤثر في وضع باقي فرق المجموعة نظرا لأن المنتخب الجابوني هو مستضيف بطولة أمم إفريقيا.

على أن يتأهل من المجموعة صاحب المركز الأول فقط في المجموعة على عكس كل المجموعات الأخرى التي سيتأهل منها المتصدر والوصيف.

شاهد أهداف المباراة