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مميش: عبور سفينة حاويات من هونج كونج بحمولة 160 ألف طن فى القناة الجديدة

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مميش: عبور سفينة حاويات من هونج كونج بحمولة 160 ألف طن فى القناة الجديدة مميش: عبور سفينة حاويات من هونج كونج بحمولة 160 ألف طن فى القناة الجديدة
أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن أكبر سفينة عبرت القناة الجديدة من الجنوب هى سفينة الحاويات COSCO SPAIN من هونج كونج بحمولة 160 ألف طن، ضمن 30 سفينة بحمولة قدرها مليون و700 الف طن.

وكانت قناة السويس، شهدت أمس السبت، عبور 54 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 3.2 مليون طن، حيث عبرت 24 سفينة من الشمال دون انتظار بإجمالى حمولات 1.5 مليون طن، ومن الجنوب عبرت 30 سفينة بالمجرى الجديد للقناة بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن.

وكشف تقرير ملاحى صادر من هيئة قناة السويس أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM AMERIGO VESPUCCI بحمولة 163 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة.

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