محافظ أسيوط يشهد إنطلاق «شعلة» الجامعات المصرية الإثنين المقبل بعد توقف 6سنوات

يشهد محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقي، الإثنين المقبل، إنطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بجامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان “بالعلم والشباب تحيا مصر” بعد توقف 6سنوات.

صرح بذلك وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، عادل طلعت، وقال إن أسبوع الجامعات المصرية يعتبر أكبر تجمع لشباب الجامعات الحكومية والخاصة والعسكرية ومشاركة 7 آلاف طالب وطالبة يتنافسوا في العديد من المسابقات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية وغيرها، موضحاً أن الاحتفال يهدف إلى تنمية روح الانتماء وإعلان مشاركة أسيوط في هذا المحفل.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن إنطلاق الشعلة تبدأ من أمام جامعة أسيوط حتى ديوان عام المحافظة؛ وذلك بمشاركة 150 شابًا وفتاًة من المتميزين بأنشطة مراكز الشباب (أندية الفتاة، أندية التطوع، فرق الجوالة والجولات) مشيرًا إلى مشاركة لجنة من وزارة الشباب والرياضة في احتفالات إنطلاق الشعلة.

وأضاف محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أن تنظيم أسبوع شباب الجامعات بجامعة السويس دليل على استقرار الأوضاع في البلاد خاصًة عقب توقفه منذ عام 2009 مؤكدًا على وعى الشباب وحرصه على المساهمة في تقدم البلاد وبناء المستقبل.

وأشار المحافظ إلى مشاركته في إنطلاق الشعلة في أسيوط نظرًا لما يمثله من أهمية في إجراء مسابقات وتنافس بين شباب الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية.