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بالفيديو - إنجلترا تضرب سان مارينو 6 وتتأهل رسميا لأمم أوروبا

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بالفيديو - إنجلترا تضرب سان مارينو 6 وتتأهل رسميا لأمم أوروبا بالفيديو - إنجلترا تضرب سان مارينو 6 وتتأهل رسميا لأمم أوروبا

ضمن منتخب إنجلترا رسميا تأهله إلى أمم أوروبا 2016 بفرنسا بعدما وصل إلى النقطة 21 بعد الفوز على سان مارينو 6-0.

منتخب إنجلترا حل ضيفا على منتخب سان مارينو لأجل تحقيق فوز يضمن تأهله رسميا.

وبالفعل وبسهولة نجح منتخب الأسود الثلاثة في تحقيق الانتصار 6-0 في لقاء شهد تسجيل واين روني هدفا عادل به رقم الأسطورة السير بوبي شارلتون كالهداف التاريخي للمنتخب.

سداسية إنجلترا جاءت على مدار شوطي المباراة. فافتتح روني التسجيل في الدقيقة 13 ثم سجل مدافع سان مارينو بالخطأ في مرماه. في الشوط الثاني توالت أهداف الإنجليز فسجل روس باركلي وثيو والكوت ثنائية وهاري كين هدف.

وبهذا الفوز يكون الإنجليزي قد وصل إلى النقطة 21 من 7 مباريات تاركا خلفه سويسرا في المركز الثاني بـ12 نقطة وإستوانيا ثالثا 10 نقاط. ليضمن تأهله إلى فرنسا 2016.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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