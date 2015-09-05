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العربى يعزى الملك سلمان فى استشهاد الجنود السعوديين باليمن

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العربى يعزى الملك سلمان فى استشهاد الجنود السعوديين باليمن العربى يعزى الملك سلمان فى استشهاد الجنود السعوديين باليمن

>أعرب الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ولحكومة المملكة العربية وشعبها لاستشهاد عدد من الجنود السعوديين المشاركين فى قوات التحالف العربى إثر انفجار مخزن للأسلحة فى مدينة مآرب اليمنية.

وكان الأمين العام أدان فى بيان له أمس، الجمعة، عمليات القصف والهجمات الإرهابية التى ترتكبها المليشيات الحوثية المتمردة ضد قوات التحالف العربى فى اليمن، وتوجه بخالص التعازى والمواساة لحكومتى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين لاستشهاد عدد من جنودهم البواسل المشاركين فى عملية "إعادة الأمل " فى اليمن.

أعرب الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ولحكومة المملكة العربية السعودية وشعبها لاستشهاد عدد من الجنود الأبرار المشاركين فى قوات التحالف العربى فى انفجار مخزن للأسلحة فى مدينة مآرب اليمنية.

وأكد الأمين العام مجدداً دعم جامعة الدول العربية لقوات التحالف العربى بقيادة المملكة وللشرعية اليمنية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى والحكومة اليمنية برئاسة خالد البحاح ، وما يبذلونه من جهود لتمكين مؤسسات الدولة اليمنية من استعادة دورها الوطنى وإعادة الأمن والاستقرار إلى أنحاء البلاد.

وأشاد الأمين العام، بالجهود التى تقوم بها قوات دول التحالف العربى لدعم مسيرة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى اليمن، وبما توفره من مساهمات قيمة فى مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وغيره من المجالات لمساندة جهود اليمنية فى إعادة بناء مؤسسات الدولة.

وشدد الأمين العام على ضرورة التزام الميلشيات الحوثية المتمردة فى اليمن بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمرجعيات الوطنية المتفق عليها والمتمثلة فى مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية.

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مصر 365

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