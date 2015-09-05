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سفير مصر بأندونيسيا: دول الأسيان ترحب بتوقيع اتفاقية صداقة وتعاون مع القاهرة

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سفير مصر بأندونيسيا: دول الأسيان ترحب بتوقيع اتفاقية صداقة وتعاون مع القاهرة سفير مصر بأندونيسيا: دول الأسيان ترحب بتوقيع اتفاقية صداقة وتعاون مع القاهرة
وعد سكرتير عام التجمع الاقتصادى لدول جنوب شرق آسيا "آسيان" الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائهما أمس، بسرعة دراسة الطلب المصرى لوقيع اتفاقية صداقة وتعاون وشراكة مع الأسيان.

وأشار السفير بهاء الدسوقى سفير لدى إندونيسيا، إلى أن مثل هذه الاتفاقية تمثل أعلى درجة من درجات تعاون الدول مع التجمع.

وأضاف – فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للرئيس السيسى – أن السكرتير العام بحث مع الرئيس تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وأكد استعداد التجمع الكامل للتعاون مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، من خلال الدول الاعضاء فى المنظمة التى تعد من أهم المنظمات الإقليمية فى منطقة جنوب شرق آسيا وضم 10 دول.

وأشار الى أن اللقاء شهد توافقا كبيرا بين الجانبين، وأن سكرتير عام المنظمة قد أكد أهمية دور مصر فى الربط بين آسيا وإفريقيا، مما يسهل من دخول المنتجات إلى القارة الإفريقية وكذلك الدول العربية.

وأكد السفير أن زيارة الرئيس إلى إندونيسيا اكتسبت أهمية كبيرة وأعادت العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، كما أنها ستفتح آفاقا جديدة من التعاون فى المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الرئيس أكد خلال الزيارة ضرورة تصحيح الخلل فى الميزان التجارى الذى يميل لصالح إندونيسيا، وأوضح أن هناك اتصالات مع الجانب الاندونيسى لإزالة العقبات الإجرائية والقانونية أمام دخول الصادرات المصرية إلى إندونيسيا، كما طالب بتشجيع المصدرين المصريين للحضور الى إندونيسيا للتعرف على احتياجاتهم عن قرب.

وعن ردود فعل الجانب الإندونيسى حول الزيارة، أكد أن الإندونيسية رحبت بشدة بها، وأن الشعب الإندونيسى كان يطوق لمثل هذه الزيارة، ويأمل بأن تتكرر قريبا.

وأكد أن هناك تواجد كبير للأزهر الشريف فى إندونيسيا، وأنه لا يوجد أى مؤثرات سلبية أمام الطلبة والعاملين الأندونيسيين فى مصر.

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مصر 365

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