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"أبو الغار" يوافق على استمراره فى رئاسة المصرى الديمقراطى بعد رفض استقالته

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"أبو الغار" يوافق على استمراره فى رئاسة المصرى الديمقراطى بعد رفض استقالته "أبو الغار" يوافق على استمراره فى رئاسة المصرى الديمقراطى بعد رفض استقالته
أعلنت الهيئة العليا لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن رفضها لاستقالة الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب.

وأضافت الهيئة العليا فى بيان لها، أنه تقرر عقد المؤتمر العام للحزب فى الثانى من شهر أكتوبر، مؤكدة أن الحزب سيواصل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية.

فيما علق الدكتور محمد أبو الغار، حسبما جاء فى بيان الحزب عقب اجتماع هيئته العليا، أنه سيقبل قرار الهيئة العليا وأنه سيستمر فى رئاسة الحزب خلال الاستعدادات للانتخابات البرلمانية.


>مصادر: الهيئة العليا للمصرى الديمقراطى ترفض استقالة "أبو الغار" بالإجماع

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