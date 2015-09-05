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نجيب ساويرس لـ"خالد صلاح": أدعم المرشحين للبرلمان ماديا فى حدود القانون

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نجيب ساويرس لـ"خالد صلاح": أدعم المرشحين للبرلمان ماديا فى حدود القانون نجيب ساويرس لـ"خالد صلاح": أدعم المرشحين للبرلمان ماديا فى حدود القانون
انتقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال مؤسس حزب المصريين الأحرار، لجوء البعض الشائعات ضده، والترويج كذباً بأنه يستخدم المال السياسى لشراء نواب البرلمان وخلافه، مضيفاً "فيه بالفعل كذا أسطوانة للشائعات، لدرجة إن فى ناس كتيرة جدا زهقت من هذه الأسطوانات المكررة، واللى بيروج للشائعات دى ناس بتسبق الانتخابات لأنها عارفة إنها هتفشل فيها، فبتدور عن أسباب تعلق عليها الفشل من دلوقتى".

وأوضح مؤسس حزب المصريين الأحرار أنه لا ينكر تدعيمه لأحزاب معارضة أيام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قائلاً "أنا لا أنكر ذلك"، لافتا إلى أنه يدعم المرشحين ماليا وفقا للقانون مثل ما يحدث فى أى دولة.

وأضاف "ساويرس" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أنه لن توجد انتخابات فى بدون أموال، متسائلاً "هل فى انتخابات فى الدنيا من غير فلوس؟ أكيد لأ، وفى قانون بيحدد ويضبط هذا الموضوع، واللى يخرق هذا القانون، هيتعرض للعقوبة"، وتابع "والقانون ده بيساوى بين الجميع، وأنا مش بعمل أكتر من الناس."

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مصر 365

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