خللى بالك من عظامك.. مرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بالكسور بمعدل 6 أضعاف

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عرضة بمعدل ست مرات لكسور العظام، وعلى الجانب الآخر، فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض كتلة العظام أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضح الباحثون أن نقص فيتامين K، يؤدى إلى نقل الكالسيوم من الغذاء والمكملات الغذائية إلى الأماكن الخطأ مثل الشرايين بدلاً من العظام.

>وقالت دينيس غودمان، طبيبة القلب ومديرة الطب التكاملى فى مركز جامعة نيويورك انجون الطبى، أن فيتامينk يساعد على ربط الكالسيوم بالعظام، وابقائه بعيداً عن الأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الأمر مهم لأن الكالسيوم قد يتراكم فى الشرايين، ويمكن أن يؤدى إلى انسداد الذى يترتب عليه الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى مجلة هشاشة العظام الدولية، أن تناول فيتامين "K" يساعد على تباطؤ فقدان العظام المرتبط بالسن.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health".