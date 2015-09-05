أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

خللى بالك من عظامك.. مرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بالكسور بمعدل 6 أضعاف

Google+ Print
خللى بالك من عظامك.. مرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بالكسور بمعدل 6 أضعاف خللى بالك من عظامك.. مرضى القلب أكثر عرضة للإصابة بالكسور بمعدل 6 أضعاف
كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب هم أكثر عرضة بمعدل ست مرات لكسور العظام، وعلى الجانب الآخر، فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض كتلة العظام أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وأوضح الباحثون أن نقص فيتامين K، يؤدى إلى نقل الكالسيوم من الغذاء والمكملات الغذائية إلى الأماكن الخطأ مثل الشرايين بدلاً من العظام.
>وقالت دينيس غودمان، طبيبة القلب ومديرة الطب التكاملى فى مركز جامعة نيويورك انجون الطبى، أن فيتامينk يساعد على ربط الكالسيوم بالعظام، وابقائه بعيداً عن الأوعية الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الأمر مهم لأن الكالسيوم قد يتراكم فى الشرايين، ويمكن أن يؤدى إلى انسداد الذى يترتب عليه الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضاف الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى مجلة هشاشة العظام الدولية، أن تناول فيتامين "K" يساعد على تباطؤ فقدان العظام المرتبط بالسن.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "Newsmax Health".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365