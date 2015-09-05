أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في العين



> شهدت منطقتا الفوعة والهير التابعتان لمدينة العين هطول أمطار رعدية مصحوبة بعواصف مساء اليوم السبت والتي استمرت لحوالي النصف ساعة. وتراوحت الأمطار بين الغزيرة والمتوسطة، مما أدى إلى جريان الأودية. وامتلأت بعض الشوارع وبالأخص في المناطق السكنية بالمياه مما سبب صعوبة في حركة السيارات والسكان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب خاصة شرقا مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر.

وقد تكون ممطرة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية صباحا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية في ساعات الليل والصباح الباكر .. و الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 35 كم/ساعة بوجه عام.

والبحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة وخمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة السادسة و 53 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 40 دقيقة قبل الظهر .



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