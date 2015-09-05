انفوجراف|| زيادة أعداد النازحين السوريين في البلاد المجاورة

كتبت : سمر سيد

في ظل الأوضاع التي بات بها الربيع العربي، شهدت عدد من الدول العربية، بعض الصراعات الداخلية عقب اندلاع الثورات بها، وخاصه الشعب السوري، الذي كان له النصيب الأكبر بالصرعات والحروب الداخلية، مما أدى إلى فرار السوريين خارج البلاد هرباً من الأوضاع الداخلية وعمليات القتل التى تستهدف المدنين، لم يجد السوريين أمامهم سوى مغادرة البلاد والبحث عن مأوى خارج سوريا.

وقام النازحون السورين باللجوء إلى بعض الدول الأوروبية والعربية القريبه منهم.

وكان للدول الأوروبية نصيب كبير في توجه اللاجئين السوريين إليها “تركيا والنمسا وروسيا وهولندا”، وكان لتركيا النصيب الأكبر في عدد النازحين السوريين إليها، ومن الدول العربية التي قصدها السوريون: “الأردن والكويت والعراق”.

وعلى الجانب العربي استحوذت مصر نصيب الأسد في عدد النازحيين السوريين، ويزداد العدد يوماً عن يوم.

ويوضح إنفوجراف نشره موقع “روسيا اليوم”، زيادة أعداد المهاجرين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية حتى اليوم، ويتبين الإرتفاع في أعداد النازحين بطريقة ملحوظة.