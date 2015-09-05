أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

انفوجراف|| زيادة أعداد النازحين السوريين في البلاد المجاورة

Google+ Print
انفوجراف|| زيادة أعداد النازحين السوريين في البلاد المجاورة انفوجراف|| زيادة أعداد النازحين السوريين في البلاد المجاورة

انفوجراف النازحين السوريين

كتبت : سمر سيد

في ظل الأوضاع التي بات بها الربيع العربي،  شهدت عدد من الدول العربية، بعض الصراعات الداخلية عقب اندلاع الثورات بها، وخاصه الشعب السوري، الذي كان له النصيب الأكبر بالصرعات والحروب الداخلية، مما أدى إلى فرار السوريين خارج البلاد هرباً من الأوضاع الداخلية وعمليات القتل التى تستهدف المدنين، لم يجد السوريين أمامهم سوى مغادرة البلاد والبحث عن مأوى خارج سوريا.

وقام النازحون السورين باللجوء إلى بعض الدول الأوروبية والعربية القريبه منهم.

وكان للدول الأوروبية نصيب كبير في توجه اللاجئين السوريين إليها “تركيا والنمسا وروسيا وهولندا”، وكان لتركيا النصيب الأكبر في عدد النازحين السوريين إليها، ومن الدول العربية التي قصدها السوريون: “الأردن والكويت والعراق”.

وعلى الجانب العربي استحوذت نصيب الأسد في عدد النازحيين السوريين، ويزداد العدد يوماً عن يوم.

ويوضح إنفوجراف نشره موقع “روسيا اليوم”، زيادة أعداد المهاجرين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية حتى اليوم، ويتبين الإرتفاع في أعداد النازحين بطريقة ملحوظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: مقابلة مع السفير المصري في جوهانسبرج وك. مؤمن سليمان قبل لقاء بيدفيست

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017

مساء الأنوار: كواليس فريق النادي المصري في أوغندا قبل لقاء كمبالا سيتي - الخميس 06 إبريل 2017