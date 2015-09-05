صور مطابخ عصرية و10 إرشادات قبل تصميمها

هل تفكرين بتجديد مطبخك؟ في حال أجبت بنعم، ينصحك "سيدتي. نت" قبل تصفح صور مطابخ تندرج تحت خانة الموضة الرائجة في الديكور، بمطالعة النقاط التي تطلعك عليها مهندسة الديكور كارلا منذر، في ما يأتي:

1. يمكن إخفاء أدوات المطبخ الكهربائية (الثلاجة وغسالة الأطباق) وراء درف الخشب، مع إبراز فرن الغاز حصراً.

2. يقتصر وجود "الجزيرة" على المطبخ ذي المساحة الفسيحة. بالمقابل، يمكن تصميم "كاونتر" صغير أو نصف "جزيرة" في المطبخ ذي المساحة الضيقة.

3. يفضّل أن تغطي الدرف أسفل حوض الجلي، وأن تستبدل بالجوارير.

4. من الضروري اختيار الخشب الصلب (ماسيف) أو الـ"ميلامين" أو الـ"بي في سي" لخزائن المطبخ، نظراً إلى أن هذه الخامات تحتمل الرطوبة والماء. من جهة ثانية، يفضّل أن يغطّي "الريزين" أو "الكوارين" سطح حوض الجلي و"الجزيرة" إن وجدت، مع الإشارة إلى أن استعمال الرخام لهذه الغاية لم يعد رائجاً.

5. يمكن اختيار قشرة خشب الجوز أو السنديان أو اللون الأبيض اللماع أو أي لون آخر لتطعيم الخشب المسيطر على الخزائن.

6. يجب توزيع الإنارة بشكل متناسق، في جميع أرجاء المطبخ.

7. ينصح بتوزيع فرن الغاز والثلاجة وحوض الجلي بشكل مثلث، بهدف تسهيل حركة ربة المنزل أثناء الطهو.

8. يجب التأكد من أن باب الثلاجة يفتح بزاوية 180 درجة مئوية، إذا كان المطبخ فسيحاً.

9. ينصح بأن يكسو "السيراميك" الناعم الأرضية، تفادياً للانزلاق.

10. لا مانع من أن يكون الشفّاط ظاهراً.

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