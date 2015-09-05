خطة شاملة لتطوير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة المنصورة

صرح مدير العيادات الخارجية بمستشفىات جامعة المنصورة، الدكتور محمد الغندور، أنه يجري حاليًا أعمال التطوير والتجديد والترميم داخل العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة المنصورة مثل ترميم عيادات الباطنة والأمراض النفسية وعيادة الألم والسمعيات ومبنى إدارة العيادات الخارجية والعيادات الملحقة به والترميم والتجديد الكامل لاستراحة المرضى والطرق ودورات المياه الملحقة به.

تأتي هذه الأعمال، في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة من مستشفيات الجامعة لتوفير أفضل خدمة طبية، كما تشمل خطة التطوير تطوير الجهاز الإداري والفني والاستفادة من الطاقات البشرية للجهاز الإداري من خلال توزيع العمل بشكل تكاملي وكذلك تطوير أسلوب العمل مع الجهاز الطبي الذي يشمل الأطباء والتمريض والأجهزة المعاونة للوصول لأفضل خدمة طبية.