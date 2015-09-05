أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

خطة شاملة لتطوير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة المنصورة

Google+ Print
خطة شاملة لتطوير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة المنصورة خطة شاملة لتطوير العيادات الخارجية لمستشفيات جامعة المنصورة

أعمال التطوير

صرح  مدير العيادات الخارجية بمستشفىات جامعة المنصورة، الدكتور محمد الغندور، أنه يجري حاليًا أعمال التطوير والتجديد والترميم داخل العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة المنصورة مثل ترميم عيادات الباطنة والأمراض النفسية وعيادة الألم والسمعيات ومبنى إدارة العيادات الخارجية والعيادات الملحقة به والترميم والتجديد الكامل لاستراحة المرضى والطرق ودورات المياه الملحقة به.

تأتي هذه الأعمال، في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمة الطبية المقدمة من مستشفيات الجامعة لتوفير أفضل خدمة طبية، كما تشمل خطة التطوير تطوير الجهاز الإداري والفني والاستفادة من الطاقات البشرية للجهاز الإداري من خلال توزيع العمل بشكل تكاملي وكذلك تطوير أسلوب العمل مع الجهاز الطبي الذي يشمل الأطباء والتمريض والأجهزة المعاونة للوصول لأفضل خدمة طبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا