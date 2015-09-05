ألماني يحتفل بحادثة غرق «إيلان» على فيسبوك: «لاجيء واحد لايكفي»

ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل لاحتفاله بوفاة “إيلان الكردي” الطفل السوري اللاجئ الذي غرق مع والدته وأخيه خلال رحلتهم من تركيا إلى اليونان، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية الصادرة اليوم السبت.

وكان الرجل (26 عاما) قد كتب على فيسبوك في تعليق على وفاة الطفل إيلان الكردي الذي جرف التيار جثته على الساحل التركي قبل أيام: “نحن لا نحزن بل نحتفل بذلك” وأضاف “لاجئ واحد لا يكفي”.

وقالت الصحيفة إن الشرطة صادرت صباح اليوم حاسوب الرجل بعد تفتيش شقته في منطقة هيلرزدورف على مشارف العاصمة برلين، مشيرة إلى أنه تم إخلاء سبيله بعد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن صور جثة الطفل السوري أثارت غضبا دوليا حيال محنة المهاجرين واللاجئين في أوروبا وذلك عندما بدأت هذه الصور في التداول في وسائل الإعلام في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

د ب أ