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القبض على مدير إدارى بمدرسة هارب من حكم بحوزته سلاح بالهرم

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القبض على مدير إدارى بمدرسة هارب من حكم بحوزته سلاح بالهرم القبض على مدير إدارى بمدرسة هارب من حكم بحوزته سلاح بالهرم
تمكن المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم من القبض على مدير إدارى بمدرسة هارب من تنفيذ حكم وبحوزته سلاح نارى.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الهرم بتواجد المتهم نهاد م ا 41 سنة مدير إدارى بمدرسة محكوم عليه هارب من السجن فى قضية تبديد.

وأثناء القبض عليه عثر بحوزته على طبنجة عيار 8 مم "ماركة ميجو لاين" غير مبلغ بسرقتها، و بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة لتولى التحقيق.
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