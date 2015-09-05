كرة يد – قبل المونديال.. الأهلي يتوج ببطولة الجزيرة الإماراتي وينتظر بطاقة علي زين

توج فريق اليد بالأهلي بلقب بطولة نادي الجزيرة الإماراتي الودية والتي شارك بها الفريق استعداداً لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب " في قطر .

وجاء تتويج الأهلى باللقب بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته دون أن يخوض مباراته الأخيرة ضد فريق DIHC الإماراتي بسبب الحداد على شهداء دولة الإمارات في اليمن.

وعلى جانب آخر ينتظر الأهلي وصول البطاقة الدولية لعلي زين والذي سيشارك معه في بطولة كأس العالم على سبيل الإعارة من الجزيرة الإماراتي.

وكان الجزيرة قد وافق على إعارة علي زين لناديه السابق الأهلي ليشارك معه في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر بعد أيام.

وسيلعب الأهلي مباراته الأولى أمام برشلونة الإسباني يوم الاثنين المقبل في الدور ربع النهائي.