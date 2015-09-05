الأهلي يدرس تكريم صاحب إنجاز رمي الرمح بزيادة راتبه

يدرس مجلس إدارة الأهلي زيادة راتب إيهاب عبد الرحمن لاعب النادي ومنتخب مصر لرمي الرمح، والذي توج بالميدالية الفضية في كأس العالم لألعاب القوى.

وكان عبد الرحمن قد ظفر بالميدالية الفضية لرمي الرمح في مونديال ألعاب القوى الذي أقيم في بكين، وهو إنجاز يتحقق لأول مرة لأي لاعب مصري.

وحصل عبد الرحمن الذي تأهل في وقت سابق لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 على تلك الميدالية بعد رمية قدرها 88.99 م.

ويناقش مجلس إدارة النادي الأحمر في اجتماعه، زيادة راتب البطل المصري سنويا بما يليق بإنجازه.

ويتقاضى إيهاب عبد الرحمن 120 ألف جنيه سنويا.

ويفكر الأهلي في إقامة حفل تكريم للبطل المصري يوم الأربعاء المقبل.