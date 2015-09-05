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انفوجراف.. زيادة أعداد النازحين السوريين في البلاد المجاورة

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انفوجراف.. زيادة أعداد النازحين السوريين في البلاد المجاورة انفوجراف.. زيادة أعداد النازحين السوريين في البلاد المجاورة

انفوجراف النازحين السوريين

في ظل الأوضاع التي بات بها الربيع العربي،  شهدت بعض الدول العربية، بعض الصراعات الداخلية عقب اندلاع الثورات بها، وخاصه الشعب السوري ، الذي كان له النصيب الأكبر بالصرعات والحروب الداخلية، مما أدى إلى فرار السوريين، خارج البلاد هرباً من الاوضاع الداخلية وعمليات القتل، التى تستهدف المدنين، لم يجد السوريين سوى مغادرة البلاد، والبحث عن مأوى خارج سوريا.

وقام النازحين السورين باللجوء إلى بعض الدول الاوروبية والعربية القريبه منهم.

وكان للنصيب الأوروبي في اللآئجين السوريين “تركيا والنمسا وروسيا و هولندا، وكان لتركيا النصيب الأكبر في عدد النازحين، والدول العربية كالأردن والكويت والعراق.

وعلى الجانب العربي كان لمصر النصيب الأكبر في عدد النازحيين السوريين، ويزداد العدد يوماً عن يوم.

ويوضح إنفوجراف نشره الموقع الروسي “روسيا اليوم”، زيادة أعداد المهاجرين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية حتى اليوم، ويتبين الإرتفاع في أعداد النازحين بطريقة ملحوظه.

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