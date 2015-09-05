ارتفاع عدد المرشحين بأسيوط إلى 131 فى اليوم الخامس

قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسيوط إن اللجنة تلقت اليوم السبت أوراق 4 مرشحين جدد ليصل العدد إلى 131 منذ فتح باب الترشح، منهم 86 مستقلا و45 مرشحا فرديا حزبيا.

وأوضح المستشار جمال عبد الرحمن أن من بين المرشحين 19 فى مدينة أسيوط، و17 فى مركز أبوتيج و14 فى مركز القوصية و14 فى مركز منفلوط و22 فى مركزى الفتح وأبنوب و18 فى مركزى البدارى وساحل سليم و10 فى مركز ديروط و11 فى مركز أسيوط و6 فى مركزى صدفا والغنايم.

وناشد رئيس اللجنة المرشحين المحتملين الذين وقعوا الكشف الطبى بسرعة إرفاق نتائج الكشف قبل موعد إغلاق باب تلقى الطلبات يوم 12 سبتمبر الجارى حتى لا يتعرضوا للاستبعاد.