محافظ الشرقية على رأس قوة أمنية لإزالة الكافيهات المخالفة

استعان الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، اليوم، بقوة أمنية كبيرة لتنفيذ أمر إزالة لكشك مخالف يمتلكه ضابط.

وأوضح المهندس صلاح عز، وكيل وزارة الرى بالشرقية لـ"اليوم السابع"، أنه سبق تنفيذ أمر إزالة لكشك سياحى باسم "كافيه عسلية"، والذى تم بناؤه بعد 25 يناير ناحية البوابة الخلفية لمجمع الرى لكونه بدون تراخيص، بما يخالف للقواعد المرورية لوقوعه بالجزيرة الوسطى فى طريق رئيسى وهو شارع مصرف أكوة والربط بمنطقة القومية، وتمت إزالته منذ عام.

وأضاف أنه فوجئ اليوم بقيام الضابط ببناء كشك جديد فى نفس المنطقة، وتم الاتصال بالمحافظ والذى استدعى قوة أمنية كبيرة، وتمت إزالة التعدى بواسطة معدات الرى وتحرر محضر بالواقعة.