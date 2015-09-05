أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
فيديو| مواطن يشتري سلحفاة من بائع سمك.. ويكتشف أنها ثروة قومية -
مدير «مستشفى جمصة» يعلق على واقعة الفيديوهات الجنسية للممرضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية على رأس قوة أمنية لإزالة الكافيهات المخالفة

Google+ Print
محافظ الشرقية على رأس قوة أمنية لإزالة الكافيهات المخالفة محافظ الشرقية على رأس قوة أمنية لإزالة الكافيهات المخالفة
استعان الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، اليوم، بقوة أمنية كبيرة لتنفيذ أمر إزالة لكشك مخالف يمتلكه ضابط.

وأوضح المهندس صلاح عز، وكيل وزارة الرى بالشرقية لـ"اليوم السابع"، أنه سبق تنفيذ أمر إزالة لكشك سياحى باسم "كافيه عسلية"، والذى تم بناؤه بعد 25 يناير ناحية البوابة الخلفية لمجمع الرى لكونه بدون تراخيص، بما يخالف للقواعد المرورية لوقوعه بالجزيرة الوسطى فى طريق رئيسى وهو شارع مصرف أكوة والربط بمنطقة القومية، وتمت إزالته منذ عام.

وأضاف أنه فوجئ اليوم بقيام الضابط ببناء كشك جديد فى نفس المنطقة، وتم الاتصال بالمحافظ والذى استدعى قوة أمنية كبيرة، وتمت إزالة التعدى بواسطة معدات الرى وتحرر محضر بالواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365