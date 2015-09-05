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بالأسماء.. 3 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم للجنة انتخابات الأقصر

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بالأسماء.. 3 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم للجنة انتخابات الأقصر بالأسماء.. 3 مرشحين محتملين يتقدمون بأوراقهم للجنة انتخابات الأقصر
صرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجة العامة للانتخابات بالأقصر، بأنه تم إغلاق باب تقديم أوراق الترشح لمجلس النواب لليوم الخامس، وبلغ إجمالى المترشحين اليوم 3 مرشحين محتملين فقط بالمحافظة من مراكز الأقصر الخمسة.

وحصل "اليوم السابع" على أسماء المرشحين الثلاثة الذين تقدموا بأوراقهم فى اليوم الخامس بالأقصر، وهم كل من "إيهاب حسين أحمد" 44 سنة مستقل، ومرشحان لحزب الشعب الجمهورى وهم كل من "أحمد حمزة خليل محمد" 62 سنة، و"عبد الصادق أمين عبد الصادق" 59 سنة، ويستمر المرشحين المحتملين بالأقصر في تقديم أوراق ترشحهم حتى يوم 12 من الشهر الجارى.

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