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قبول 150 طالبًا بأول مدرسة للمتفوقين بالأقصر

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قبول 150 طالبًا بأول مدرسة للمتفوقين بالأقصر قبول 150 طالبًا بأول مدرسة للمتفوقين بالأقصر
صرح عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بأنه سيتم افتتاح أول مدرسة ثانوية للمتفوقين بمحافظة الأقصر، وذلك مع بداية العامة الدراسى الجديد، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب للمدرسة، وتم قبول 150 طالبا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر - فى بيان صحفى - إن المدرسة ستقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 98% فأكثر فى الشهادة الإعدادية، مع ضرورة الحصول على الدرجة النهائية في مادتين من ثلاث مواد هى اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، مؤكدًا قبول 150 طالبًا بالمدرسة الجديدة، وسيتم توفير مسكن بمدينة طيبة لإقامة الطلاب، حيث تقبل المدرسة الطلاب من مختلف محافظات الجمهورية.

وقال عبد الجواد عبد العال، أن مدرسة المتفوقين بالأقصر تعتبر من ضمن 8 مدارس على مستوى الجمهورية، وتقع المدرسة بمركز طيبة شمال الأقصر، موضحًا أنه يجرى إنهاء التجهيزات الخاصة بها، وحال عدم انتهاء التجهيزات قبل العام الدراسى سيتم تخصيص 5 فصول بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالأقصر بديلًا لها.

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