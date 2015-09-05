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آثار الوادى الجديد: تعامد آشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس غدا

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آثار الوادى الجديد: تعامد آشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس غدا آثار الوادى الجديد: تعامد آشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس غدا

>قالقال الأثرى بهجت أحمد إبراهيم مدير منطقة آثار محافظة الوادى الجديد، إن المنطقة بصدد رصد ظاهرة تعامد آشعة الشمس على قدس الأقداس بمعبد هيبس شمال مدينة الخارجة غدا الأحد ، حيث تم رصد ظاهرتين لتعامد الشمس على معبد هيبس خلال العام وهما يوما 7 أبريل و7 سبتمبر من كل عام.

وأكد بهجت فى تصريح صحفى، اليوم السبت، أن الظاهرة قيد الدارسة وليست مؤكدة حتى الآن، وأن لجنة من الآثار سوف تتابع شروق الشمس فى الساعة الخامسة صباحًا فى معبد هيبس، حيث تستغرق عملية التعامد من 5 – 7 دقائق، مؤكدا أن هناك معبدين آخرين بالوادى الجديد وهما معبد الغويطة ومعبد دير الحجر يجرى عليهما الدراسة حاليًا وذلك بعد اكتشاف تعامد الشمس عليهما.
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