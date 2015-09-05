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لجنة انتخابات الوادى الجديد تتلقى أوراق مرشح واحد اليوم السبت

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لجنة انتخابات الوادى الجديد تتلقى أوراق مرشح واحد اليوم السبت لجنة انتخابات الوادى الجديد تتلقى أوراق مرشح واحد اليوم السبت
شهدت محكمة الخارجة الابتدائية بمركز الخارجة مقر اللجنة العليا للانتخابات بالوادى الجديد إقبالا محدودا جدا ، من المرشحين فى رابع أيام فتح باب الترشح للبرلمان حيث تقدم مرشح واحد فقط بالدائرة الأولى، أمل محمود والى رئيس مجلس محلى مركز الخارجة السابق ممثلا لحزب المصريين الأحرار ليصل إجمالى عدد المرشحين بدائرتى المحافظة الى 20 مرشحا حتى الآن .

وكانت اللجنة قد شهدت تلقى قبول 9 مرشحين عن دائرة الخارجة و6 مرشحين عن دائرة الداخلة وتبعها فى اليوم الثانى قبول أوراق 3 مرشحين ،ومرشحين اثنين أمس واليوم ومن المتوقع أن يتزايد عدد المرشحين خلال الأيام القادمة حيث يستعد مرشحو حزب النور وباقى الأحزاب التى أعلنت مسبقا عن خوض الانتخابات بممثلين تم حسم قرار ترشحهم ،بجانب عدد من المستقلين فى الوقت الذى تستعد فيه القوائم الحزبية لطرح أسماء مرشحيها أيضا .

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