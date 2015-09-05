كواليس مفاوضات القوائم الانتخابية بالإسكندرية.. 4 قوائم تسعى لخوض المعركة.. وتعثر "صحوة مصر" بعد رفض أعضائها الاستمرار.. وصراع بين "وحدة مصر" و"بلادى" على المرشحين.. وتغيرات فى قوائم "النور"

>شهدت الإسكندرية الأيام الماضية تحركات موسعة فى الأوساط السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية حيث بدأت المفاوضات على قدم وساق لإعادة ترتيب القوائم.

وتعثرت بعض القوائم فى استكمال قائمتها بغرب الدلتا التى تضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، فى حين دخلت قائمتا "وحدة مصر" بقيادة منسقها العام سمير زاهر و"بلادى" بقيادة منسقها العام محمد الجمل ، فى صراع على ضم المرشحين من القيادات السياسية والحزبية، سعيا لسد الفراغ الذى تركته قائمة "الجبهة المصرية" بعد تفككها وانضمامها إلى قائمة " فى حب مصر".

القائمتان "وحدة مصر"و"بلادى" دخلتا فى صراع تنافسى على ضم الأعضاء خاصة من السابقين فى قائمة " صحوة مصر" بالإسكندرية التى واجهت تعثرا كبيرا فى إعادة إحيائها لرفض أعضائها الاستمرار بها ، بسبب ما اعتبروه تقاعسا من منسقها العام الدكتور عبد الجليل مصطفى فى التقدم بأوراق ترشيح القائمة "غرب الدلتا" فى المرة السابقة واكتفائه بتقديم أوراق 3 قوائم بدلا من 4 الأمر الذى اعتبره المشاركون فى قائمة غرب تخاذل يصل إلى درجة التواطؤ لصالح قوائم أخرى .

وأشارت هبة عبد الناصر ابنة شقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى أنها رفضت الانضمام مرة أخرى لقائمة صحوة مصر بسبب تقاعس القائمين عليها حيث لم يتقدموا بقائمة غرب الدلتا فى موعدها ما يعنى تقاعسا قد يصل إلى درجة التواطؤ مؤكدة رفضها عرضا من الدكتور عبد الجليل مصطفى بالانضمام للقائمة مرة أخرى.

وأضافت هبة عبد الناصرفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": حاليا تجرى مفاوضات لانضمامى إلى قوائم أخرى لكنى لم أتخذ قرارى بعد"، مضيفة " هناك شروط وضعتها لانضمامى إلى القائمة الانتخابية أولها ألا يكون فيها شخص تلوثت يداه بدماء شهداء أو بها أعضاء سابقون فى الحزب الوطنى المنحل، أو منتمين لأى تيارات دينية"، لافتة إلى أن الثورة قامت لإعطاء فرصة للشباب وليس لعودة الوجوه القديمة.

وبدوره قال الدكتور شريف بغدادى ، القيادى الليبرالى بالإسكندرية ، لـ"اليوم السابع" إنه ساهم بقوة فى تشكيل قائمة "صحوة مصر" بالإسكندرية ، لكن نظرا لتخاذل القائمين عليها بالقاهرة بعدم التقدم للترشح فى الموعد المحدد رفض التعامل معهم مجددا .

وأضاف بغدادى : رفضت الانضمام لـ"صحوة مصر" هذه المرة ، و رغم وجود مفاوضات لانضمامى الى قوائم أخرى رفضت الانخراط فى العملية الانتخابية برمتها"، مضيفا :مازالت هناك تدخلات أمنية فى تشكيل بعض القوائم – على حد قولة - و هو ليس الدور المنوط به كجهاز أمنى ، وغالبية الوجوه التى ترشحت فى الانتخابات الحالية لم تكن شريكة فى ميدان الثورة ".

ووصف القيادى الليبرالى العملية الانتخابية الحالية بالمهزلة بداية من توقيتات ومحددات تنظيمها التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات خاصة إعادة فتح باب الترشيح خلال 24 ساعة ، بما لا يعطى فرصة لاستعداد المرشحين و للمنافسة الحقيقة قائلا: بعد ثورتين نحتاج أن يخطو الشعب خطوات ثابتة على طريق الديمقراطية الصحيحة.

فى المقابل شهدت قائمتى" فى حب مصر" و " النور " تغييرات فى أعضائها ، حيث تم الإعلان عن الأسماء المشاركة فى " فى حب مصر" بالإسكندرية وهى كل من فرج عامر و محمد فرج سعداوى ضيف الله وسوزى ناشد و مى محمود و سحرطلعت مصطفى شقيقة هشام طلعت مصطفى ، التى لجأت لتمثل أسرة طلعت مصطفى فى الانتخابات عقب هزيمة شقيقها طارق إمام المستشار محمود الخضيرى فى دائرة سيدى جابر الانتخابات الماضية ، وسد غياب شقيقها "هشام "الذى يقضى عقوبة بالسجن لتورطه فى مقتل الفنانة سوزان تميم فيما تم استبعاد إيهاب زكريا ،عضو حزب المصريين الأحرار من القائمة ليصبح هو التغيير الوحيد فى القائمة عن المرة السابقة .

وأجرى حزب النور تعديلات حيث جاء المهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس الحزب النور، على رأس قائمة غرب الدلتا التى تضم الإسكندرية ومرسى مطروح، والبحيرة، وضمت القائمة كلا من الدكتور طلعت مرزوق، والدكتور محمد إبراهيم منصور، ونادر الصيرفى.



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سحر طلعت مصطفى مرشحة قائمة " فى حب مصر"



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شريف بغدادى القيادى الليبرالى



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هبة عبد الناصر



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فرج عامر مرشح بقائمة فى حب مصر



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نادر بكار قيادى بحزب النور



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إيهاب زكريا مرشح سابق بقائمة فى حب مصر