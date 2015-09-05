ريال مدريد: يونايتد أراد التعاقد مع الثلاثي بيل وفاران وبنزيمة

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ثلاثي الملكي جاريث بيل ورفاييل فاران وكريم بنزيمة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

المسلسل الأطول شهده سوق الانتقالات الصيفية بين مانشستر يونايتد وريال مدريد بسبب دافيد دي خيا.

دي خيا كان على أعتاب قلعة الملكي ولكن تأخر في استلام أوراق الصفقة وتأخر في تسليمها للاتحاد الإسباني مما أفشل الصفقة في الدقائق بل الثواني الأخيرة.

وتحدث بيريز عن مانشستر يونايتد خلال حوار مع صحيفة كادينا سير الإسبانية قائلا: "نحن نعلم أيضا ما أراده لويس فان جال خلال سوق الانتقالات".

وأضاف "مانشستر كان يريد التعاقد مع بنزيمة وبيل وفاران. وكنا نعلم بذلك".

وكان مانشستر يونايتد قد أهتم بشدة مع سيرخيو راموس قبل أن يجدد الأخير عقده مع الملكي وينهي كل الإشاعات.

ونجح يونايتد في ضم كلا من مورجان شنايدرلين وباستيان شفاينشتايجر وماثيو دارميان وممفيس ديباي والفرنسي مارسيال.

بينما انتهى سوق ريال مدريد بضم ماثيو كوفاسيتش ودانيلو لويز وكيكو كاسيا وكاسيميرو.