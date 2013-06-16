"أبوإسلام" بعد الحكم بسجنه 11 عاما: لا أحد يعرف الكتاب الذي أحرقته إلا أنا

جبرائيل: هذا الرجل يهين الكنيسة والسيدة العذراء

كتب : سهيلة حامد منذ 30 دقيقة

قال أبوإسلام، مالك قناة الأمة السلفية، المحكوم عليه بالسجن 11 عامًا بتهمة ازدراء الأديان، "أتحدى الكنيسة المصرية أن تثبت أن الكتاب الذي مزقته إنجيلًا، وأتحدى أن يكون القاضي رأى موقفي عند حرق الكتاب"، مضيفا "لا أحد في العالم يعرف الكتاب الذي حرقته إلا أنا فقط".

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة 2"، ويقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، أنه ليس هناك إنجيلًا على وجه الأرض، حسب قوله.

واستنكر نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في مناظرة مع أبوإسلام عبر الهاتف، تصريحاته، وقال هذا الرجل يهين الكنيسة والسيدة العذراء، بل ويتهم الكنيسة بعبادة العضو الذكري في الكنائس.

وردًا على جبرائيل، قال مالك قناة "الأمة"، إن هذا الحكم لن يغير من آرائي، وجبرائيل يمارس الطاغوتية المستمرة، فلا يوجد حدث في مصر إلا وجبرائيل خلفه، حتى أحداث الخصوص كانت الكنيسة هي من بدأت به، مضيفًا "كنت أنتظر المؤبد وليس الحبس 11 عاما". وأضاف مخاطبا جبرائيل: "أنت مالك والكنيسة بتاعتك مالها ومال الكتاب اللّي حرقته، بعض الكنائس بالفعل تعبد العضو الذكري، وعندي أدلة صوت وصورة". وبانفعال رد جبرائيل بقوله: "مالكش دعوة بينا خالص، ده الكتاب المقدس بتاعنا مش بتاعك".